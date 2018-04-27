"ربيع واحد".. تفاصيل اللقاء التاريخي بين زعماء الكوريتين (فيديو وصور)

كتب - محمود علي :

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون للقاء نظيره الجنوبي مون جاي، في قرية "بانمونجوم".

وتصافح الزعيمان بحرارة، وسارا جنباً إلي جنب وسط حفل ترحيب كبير، ثم وقع كيم علي سجل الضيوف، في "بيت السلام"، والذي سيستضيف المحادثات التي تركز علي تخلي الدولة الشمالية عن برنامجها النووي، حسبما نقلت "صحيفة ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن "كيم" وصل في الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش، مرتدياً بدلة من العلامة التجارية "ماو"، بعد ترتيب دقيق للاجتماعات التي سيجلس فيها الزعيمان علي بعد 2.018 مليمتر من بعضهما، أما الممشي فتم رسمه باللون الأزرق ولون علم الامم المتحدة التي تدير بعض المباني في قرية بانجوم، إشارة إلي التوحيد، مضيفة أن الزعيمان سيتناولان الغداء بعد انتهاء الجلسة الأولي، يليها مراسم غرس الأشجار في فترة ما بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أنه سيتم غرس شجرة صنوبر علي خط ترسيم الحدود، باستخدام التربة من جبل هالا في كوريا الجنوبية وجبل بايكتو في الشمال.

أما جولة المحادثات فستجري علي طاولة من 14 مقعد مزين من الخلفية بخريطة لشبه الجزيرة الكورية، وسيوقع الطرفان في نهاية المحادثات اتفاقاً معلناً بوقف الدولة الشمالية تجاربها النووية، يليه مشاهدة فيديو بعنوان "ربيع واحد".

وتتضمن وجبة العشاء عناصر من الشمال والجنوب، مكونة من المكرونة الباردة من الشمال، والسمك، أما الحلوي فستكون مزينة بخريطة لشبه الجزيرة الكورية، لكنها تسببت في أزمة مع اليابان التي تقدمت بشكوي رسمية لأظهارها جزر تحت سيادتها.

ويرافق "كيم" تسعة مسؤولين من بينهم شقيقته "كيم يو جونج"، والتي قادت وفد كوريا الشمالية إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية في فبراير الماضي، وكيم يونج تشول رئيس الاستخبارات السابق وتشوي هوي، رئيس لجنة الرياضة.



