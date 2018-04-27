لماذا تراجع زعيم كوريا الشمالية عن استكمال البرنامج النووي ؟

وكالات

تراجع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية عن استكمال برنامج الدولة النووري ، وقرر وقف أنشطته ، وبحسب "سكاي نيوز" كشف مجموعة من الخبراء الصينيون السبب الحقيقي وراء قرار زعيم كوريا الشمالية يتمثل في انهيار موقع الاختبارات النووية

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلت عن "كيم جونج أون" أن بلاده لم تعد بحاجة إلي البرنامج النووي، وتسعي لتحقيق النمو الإقتصادي والسلام.

وأكد الخبراء الصينيين أن موقع الاختبارات "بونجي _ ري" الموجود في جبل مانتاب شمال البلاد حيث يتم اجراء التجارب تحت الأرض انهار إثر تعرضه لزلازل وهزات أرضية بعد إحدي التجارب التي أجريت في سبتمبر الماضي، وقُتل فيها نحو 200 عامل.

وأظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية، عدة انهيارات أرضية في الموقع بعد التفجيرات الناتجة عن قنبلة هيدروجينية، ليتحول الجبل الأخضر إلى منحدرات طينية، وأدت إلى حدوث شرخ كبير في الجبل يصل قطره إلى 650 قدما، تم ردمه لاحقا من خلال الانهيارات التي وقعت في المناطق الأكثر علوا في الجبل.

يذكر أن زعيم كوريا الشمالية تحول في موقفه من البرنامج النووي، ويلتقي الآن نظيره الجنوبي "مون جاي إن" تمهيداً لقمة تاريخية أخري مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

