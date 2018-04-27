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البيت الأبيض: الولايات المتحدة تأمل أن تجلب محادثات الكوريتين "السلام والازدهار"

03:41 ص الجمعة 27 أبريل 2018
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تأمل أن تجلب محادثات الكوريتين "السلام والازدهار"

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

قال البيت الأبيض مساء الخميس إنه يأمل أن تحقق المحادثات بين القادة الكوريين "تقدما نحو مستقبل من السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية بأكملها".

وأضاف البيت الابيض في بيان "تتطلع الولايات المتحدة لمواصلة المناقشات القوية استعدادا للاجتماع المقرر بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونج اون في الاسابيع المقبلة".

واشنطن البيت الأبيض كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

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