"ميرور": إجبار أطفال روس على السير وسط الثلوج لإظهار ولائهم لـ"بوتين"

كتبت: مي محمد

انطلقت مسيرة لطالبات إحدى المدارس الروسية في ظل جو قارس البرودة، وذلك لإظهارهم وطنيتهم وولائهم للرئيس فلادميير بوتين، وهو ما أثار غضب كثيرون.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، أجبرت الطالبات وبعض الطلاب على القيام بهذا العرض العسكري. ويزعم الثوار في مدينة يكاترينبورغ الروسية أن البلد تحاول إحياء النهج السوفيتي بالقوة من جديد تحت حكم بوتين.

ويظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 10 إلى 13 عامًا وهن يرتجفن من برودة الجو، وكان عليهن إظهار مهاراتهم في السير على الرغم من العاصفة الثلجية التي أطاحت بالمدينة هذا الشهر.

وتم تنظيم هذه المسيرة بواسطة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وهو من أقرب رجال بوتين إليه، وسار الموكب من الطالبات اللاتي يرتدين أحذية صيفية وقمصان بيضاء، وقبعات وملابس ضيقة، فيما ارتدى الصبية قمصان وسراويل لونها زيتي.

وقامت الطالبات، وهم يرتجفون، بإلقاء التحية أمام الضباط العسكريين وهم مرتدين الزي الشتوي. وانتقدت راميليا الاياروفا، أحد سكان المدينة، هذا الحدث قائلة: إنها لا تستطع تحمل هذا المشهد حين يقف رجال مرتديين ملابس دافئة ويشاهدون فتيات يسيرون في هذا البرد القارس، مستنكرة ترك فتيات يقومن بعرض عسكري في هذه الأجواء.

وتقول أولجا روجولينا، منظمة المسابقة، إنه كان هناك طريق بديل لأن تسير فيه الفتيات ولكن أرضه كانت محطمة، وأنهم شعروا بالأسف الشديد تجاه ذلك ولكنهم، حسب زعمها، كانوا يريدون السير في وسط الثلج.