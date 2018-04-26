تهم فساد تلاحق تاسع أغني رجل في فرنسا

باريس - (د ب أ):

قال مصدر قضائي في باريس الأربعاء إن رجل الأعمال الملياردير الفرنسي فنسنت بولور خضع لتدقيق رسمي في تهم فساد.

ووفقاً لصحيفة لوموند، فإن التهم تتعلق بجهود مجموعة بولور للحصول على تنازلات في موانئ بحرية رئيسية في توجو وغينيا.

وقالت مجموعة بولور، الثلاثاء، إنها بريئة من أي مخالفات.

ووفقًا لمجلة فوربس ، فإن بولور 66 عامًا هو تاسع أغنى شخص في فرنسا ويبلغ صافي ثروته 7 مليارات دولار.

ويرأس بولور مجموعة "بولور جروف" التي يعود نشاطها لـ 195 عامًا ، وتضم 80 ألف موظف حول العالم ومتخصصة في النقل والخدمات اللوجيستية وتخزين الكهرباء.