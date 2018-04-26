 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

امطار الصيف محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة ضرب سوريا كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

تهم فساد تلاحق تاسع أغني رجل في فرنسا

03:30 ص الخميس 26 أبريل 2018
تهم فساد تلاحق تاسع أغني رجل في فرنسا

باريس - (د ب أ):

قال مصدر قضائي في باريس الأربعاء إن رجل الأعمال الملياردير الفرنسي فنسنت بولور خضع لتدقيق رسمي في تهم فساد.

ووفقاً لصحيفة لوموند، فإن التهم تتعلق بجهود مجموعة بولور للحصول على تنازلات في موانئ بحرية رئيسية في توجو وغينيا.

وقالت مجموعة بولور، الثلاثاء، إنها بريئة من أي مخالفات.

ووفقًا لمجلة فوربس ، فإن بولور 66 عامًا هو تاسع أغنى شخص في فرنسا ويبلغ صافي ثروته 7 مليارات دولار.

ويرأس بولور مجموعة "بولور جروف" التي يعود نشاطها لـ 195 عامًا ، وتضم 80 ألف موظف حول العالم ومتخصصة في النقل والخدمات اللوجيستية وتخزين الكهرباء.

باريس فنسنت بولور فرنسا

الخبر التالى:

موريتانيا تتسلم مساعدات جزائرية لصالح اللاجئين الماليين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان