موريتانيا تتسلم مساعدات جزائرية لصالح اللاجئين الماليين

نواكشوط - (أ ش أ):

تسلم الهلال الأحمر الموريتاني، مساء أمس الأربعاء، بمدينة باسكنو شرقي موريتانيا مساعدات مقدمة من نظيره الجزائري لصالح اللاجئين الماليين المتواجدين على الأراضي الموريتانية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن المساعدات، التي تشمل ستة عشر طنا من المواد الغذائية و8000 كيلوجرام من الأدوية تدخل في إطار العمليات ألإنسانية ألتي تقوم بها وحدة التنسيق والاتصال فى منطقة الساحل والتي استفاد منها اللاجؤون الماليين في بوركينا فاسو والنيجر.

واشاد ساهر محي الدين، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمساعدات، وتوقع أن تعزز الجهود التي تقوم بها المفوضية من اجل توفير المستلزمات الضرورية للاجئين.