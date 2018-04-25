إسرائيل ورومانيا تبحثان التعاون الثنائي في العديد من المجالات

تل أبيب (د ب أ)

بحثت إسرائيل ورومانيا، اليوم الأربعاء، التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع نظيرته الرومانية فيوريكا دانشيلا، التي تزور إسرائيل لمدة يومين، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وشكر نتنياهو نظيرته الرومانية على دعمها لنقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.

ورحب بيان من ديوان رئيس الوزراء "بموافقة الحكومة الرومانية على مشروع قرار بشأن الشروع في نقل السفارة الرومانية إلى القدس".

وقال البيان إن الجانبين "ناقشا القضايا الثنائية، وتعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات الأمن والصحة والتكنولوجيا والدفاع السيبراني".

واضاف ان دانشيلا ونتنياهو اتفقا ايضا على عقد اجتماع بين الوزراء الاسرائيليين والرومانيين في رومانيا "في الاشهر المقبلة".

وزارت دانشيلا متحف نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكست (المحرقة) بعد لقاء نتنياهو، ومن المقرر أن تلتقي بالرئيس رؤوفين ريفلين غدًا الخميس وستزور حائط المبكى.