التحالف العربي: "الصماد" زعيم جماعة إرهابية لا تختلف عن داعش

(مصراوي)

قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي، إن القيادي الحوثي صالح الصماد الذي لقي مصرعه في غارة لقوات التحالف هو زعيم "جماعة إرهابية لا تختلف عن داعش".

ونقلت قناة العربية السعودية قول المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن صالح الصماد مسئول عن قتل آلاف اليمنيين وعن إطلاق الصواريخ البالستية نحو المملكة العربية السعودية.

وأعلن الحوثيون الإثنين مقتل الصماد في غارة لطيران التحالف يوم الخميس الماضي، وقالوا إنهم قرروا تأجيل إعلان مقتله حتى يتثنى لهم اختيار رئيس آخر لما يسمى بالمجلس السياسي الذي يقود الأمور في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن وعلى رأسها العاصمة صنعاء.

وأضاف المالكي في المؤتمر الصحفي أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باتت تسيطر على 85 % من الأراضي اليمنية.

وأضاف أيضًا أن كل الموانئ والمنافذ باتت مفتوحة وتستقبل الإعانات، لكن "الانقلابيون يعيقون إدخال السفن الإغاثية إلى ميناء الحديدة"، في إشارة إلى الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في عام 2015 ولا يعترفون بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليًا.

كما أشار المالكي إلى أن مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية بلغت 125 صاروخًا.