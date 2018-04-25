حماس: لا توجد مفاوضات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة

غزة - (د ب أ):

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أي مفاوضات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة.

وذكر بيان صادر عن حماس أن ما نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "محض افتراءات وأكاذيب على شعبه للتغطية على فشله في إدارة هذا الملف".

وكان نتنياهو ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية يارون بلوم اجتمعا اليوم مع عائلة منغيستو التي تقول إن ابنها أفيرا محتجز لدى حماس في قطاع غزة.

وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن اللقاء عقد "في إطار العلاقات المتواصلة التي يقيمها رئيس الوزراء مع عائلات الجندييْن والمواطنيْن المحتجزِين من قبل حماس".

وأكد نتنياهو انه بذل "جهودا عملاقة دبلوماسية وخفية لاستعادة الجنديين والمواطنين من أسر حماس".

وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قبل نحو عام أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى.