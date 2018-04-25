روسيا: دمرنا 70 صاروخًا خلال الهجوم الثلاثي على سوريا

موسكو - أ ش أ

صرح رئيس إدارة العمليات لدى قيادة الأركان العامة الروسية الفريق أول سيرجي رودسكوي، بأن القوات الروسية الجوية دمرت نحو 70 صاروخا من أصل أكثر من 100 صاروخ غربي أطلقت على سوريا أثناء الهجوم الثلاثي.

وفند رودسكوي - في تصريحات صحفية، نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - تصريحات مسؤولين أمريكيين بخصوص نتائج القصف الذي تم بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، على مواقع للحكومة السورية ليلة 14 أبريل الماضي، والتي تتحدث عن إصابة كل الصواريخ وعددها 105 لأهدافها.

وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن حجم الأضرار التي لحقت بمركز البحوث العلمية ومحيطه في حي "برزة" بالعاصمة دمشق جراء القصف يؤكد أنه لم يصب بأكثر من 13 صاروخا، خلافا لإعلان الأمريكان عن 76 إصابة، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي السوفيتية الصنع من طراز "إس-125" و"أو أس إيه" و"كوادرات" المنشورة في ضواحي العاصمة دمشق دمرت 46 صاروخا مجنحا.

وأضاف المسؤول أن عددا من الصواريخ الغربية، بما فيها (توموهوك) الأمريكية، عجزت عن إصابة أهدافها نتيجة لخلل فني، ما عرض للخطر مرافق مدنية ومدنيين، وتم نقل اثنين من تلك الصواريخ إلى موسكو لكي يدرسها الخبراء بهدف زيادة فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية.