الجبير: انسحاب الحماية الأمريكية من قطر يسقط "النظام" في أقل من أسبوع

(بي بي سي):

قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إنه يجب على قطر أن تتحمل تكاليف وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها إلى هناك.

وأضاف الجبير، أنه بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، يجب على الدوحة تنفيذ ما جاء في المؤتمر الصحفي للرئيسين الأمريكي والفرنسي قبل أن تسحب واشنطن قواتها من قاعدة العِيديد في قطر.

وقال الجبير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه في حال أقدمت واشنطن على إغلاق قاعدتها العسكرية في الدوحة فإن ما وصفه "بالنظام القطري" سيسقط خلال أقل من أسبوع، على حد وصفه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا ماكرون بواشنطن أمس، إنه على الدول الثرية بالشرق الأوسط أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي تنفقها الولايات المتحدة لحمايتها.