حجرات للصلاة في السينمات السعودية

كتبت- رنا أسامة:

بينما تفتح السعودية أبوابها أمام صناعة الترفيه بعد حظر دام 35 عامًا على دور السينما، يُخطط أصحاب دور العرض لتخصيص "حُجرات للصلاة" داخل الصالات التي يُخططون لتشغيلها في المملكة، حسبما أوردت مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لأصحاب دور العرض في الولايات المتحدة، جون فيثيان، إنهم حريصون على تقديم عروض خاصة بأوقات الصلاة ومواءمة لطقوس شهر رمضان داخل دور العرض بالسعودية، استيعابًا منهم للممارسات الدينية داخل المملكة.

وأشار إلى أن دار العرض السينمائية المملوكة لشركة "إيه إم سي" الأمريكية في الرياض، الوحيدة حتى الآن التي تضم حُجرة مُخصّصة للصلاة.

ونوّه فيثيان إلى أنه لم يتقرّر بعد ما إذا كانت "حُجرات الصلاة" ستتوافر في جميع دور العرض الجديدة في السعودية، لكنه أكّد أنه "احتمال مُرجّح".

وافتُتحت أول دار للسينما في المملكة، الأربعاء الماضي، في العاصمة الرياض، بعد الاتفاق مع شركة "إيه إم سي" الأمريكية لافتتاح ما يصل إلى 40 دار عرض في 15 مدينة سعودية على مدى السنوات الخمس القادمة.

يأتي ذلك بعد أن وقّعت الشركة "مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر الماضي".

واستقبلت دور العرض في السعودية، الأربعاء، أول فيلم منذ أكثر من نصف قرن، حيث شاهدوا الفيلم الأمريكي "النمر الأسود"، الذي حقق إيرادات خيالية في شباك التذاكر حول العالم.

وحرص على حضور الفيلم عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية ورموز المجتمع، من ضمنهم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ووكيلة الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وحمل الجميع عبوات الفيشار، الذي يعتبر طقسًا من طقوس مشاهدة الأفلام السينمائية.

ويصل سعر تذاكر السينما في السعودية حاليًا إلى 75 ريالًا، ومن المقرر أن تنخفض خلال الفترة المقبلة تدريجيًا مع بداية عمل باقي مشغلي دور السينما قريبًا، حسبما صرّح مسؤول في ھیئة الإعلام المرئي والمسموع.

كانت المملكة قد أعلنت في مطلع شهر مارس الماضي إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في السعودية، وفي الشهر نفسه تم إنشاء المجلس السعودي للأفلام ليكون أول كيان متخصص في صناعة الأفلام بعد رفع الحظر الذي استمر أكثر من 3 عقود على السينما.