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مسؤولو الأمم المتحدة "سوريا أصبحت مصيدة الموت للمدنيين"

12:57 م الأربعاء 25 أبريل 2018
مسؤولو الأمم المتحدة "سوريا أصبحت مصيدة الموت للمدنيين"

(بي بي سي):
تتواصل في العاصمة البلجيكية بروكسيل فعاليات المؤتمر المخصص لدعم سوريا والمنطقة بحضور العديد من الدول والهئيات الدولية.

وتشدد الأمم المتحدة على أن هناك حاجة لتوفير ما يقرب من ثمانية مليارات دولار لدعم السوريين داخل بلدهم واللاجئين في الدول المجاورة.

وقال مدير برنامج الغداء العالمي في سوريا جاكوب كيرن إن الوضع الانساني في سوريا يتدهور وأن ثلثي عدد السكان في حاجة للمساعدة.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن سوريا أصبحت مصيدة الموت للمدنيين الذين لم يعد بإمكانهم الفرار من القتال والقصف بسبب تشديد الدول المجاورة من مراقبتها للحدود.

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