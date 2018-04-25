إيران تقول إنها مستعدة للدفاع عن السعودية بعد تصريحات ترامب

(بي بي سي):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس الأمريكي لايتردد عن الحديث بصراحة أن بقاء بلاده في سوريا أو عدم بقائها يعتمد على المال الذي يدفعه الآخرون له ولذلك فإن ترامب والجيش الأمريكي يبحثون عن مصادر مالية لنهبها.

وأضاف روحاني إن ترامب يقول " لولانا فإنكم غير قادرين على البقاء لأسبوع واحد. لماذا غير قادرين على البقاء؟.. الشعب العراقي سيدافع عن العراق ونحن مستعدون للدفاع عن العراق، والشعب السعودي سيدافع عن السعودية ، ونحن مستعدون للدفاع عن السعودية .. نحن مستعدون للدفاع عن المنطقة".

وتابع روحاني " عكس ما يقوله ترامب هو الصحيح، فالمنطقة ستنعم بالأمن الكامل في حال رحيل أمريكا النهائي عنها. ماهو الأمن الذي حققته أمريكا للمنطقة ؟ هل حققت الأمن باحتلال العراق أم أفغانستان ؟ هل حققت الأمن بتسليحها للسعودية وقصف الشعب اليمني بهذا السلاح ؟".

وتابع روحاني " البعض فقد عقله لطمعه بالمليارات التي تملكها بعض الدول العربية في المنطقة. الرئيس الأمريكي تاجر عقارات وأبراج ولايفهم السياسة".