 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة ضرب سوريا كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

اختطاف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية العراقية

11:35 ص الأربعاء 25 أبريل 2018
اختطاف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية العراقية

(بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام عراقية أن مجهولين اختطفوا مساء أمس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية العراقية ورئيس اتحاد الملاكمة، بشار مصطفى.

وصرح مسؤولون في اللجنة أن مصطفى اختطف في طريق عودته إلى بغداد من محافظة كربلاء حيث كان يحضر مجلس عزاء.

وأشرت التقارير الصحفية إلى أن مسلحين نصبوا نقطة تفتيش وهمية في منطقة المسيب على الطريق الواصل بين بغداد وكربلاء.

هذا المحتوى من

حادث خطف العراق اللجنة الأوليمبية العراقية بشار مصطفى بغداد محافظة كربلاء

الخبر التالى:

وزير التعليم في اليابان متهم بممارسة "اليوجا الجنسية"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان