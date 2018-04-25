اختطاف نائب رئيس اللجنة الأوليمبية العراقية

(بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام عراقية أن مجهولين اختطفوا مساء أمس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الوطنية العراقية ورئيس اتحاد الملاكمة، بشار مصطفى.

وصرح مسؤولون في اللجنة أن مصطفى اختطف في طريق عودته إلى بغداد من محافظة كربلاء حيث كان يحضر مجلس عزاء.

وأشرت التقارير الصحفية إلى أن مسلحين نصبوا نقطة تفتيش وهمية في منطقة المسيب على الطريق الواصل بين بغداد وكربلاء.