وزير التعليم في اليابان متهم بممارسة "اليوجا الجنسية"

(بي بي سي):

قالت وسائل إعلام يابانية إن وزير التعليم استخدم سيارة حكومية للذهاب إلى مركز لممارسة "اليوجا الجنسية"، تديره ممثلة سابقة في أفلام إباحية.

ونفى الوزير، يوشيماسا هياشي، أن يكون المركز يقدم خدمات جنسية، لكنه اعتذر عن استخدام سيارة رسمية للذهاب إليه.

وأضاف أنه مارس رياضة اليوجا الروحية، وطلب جلسة تدليك طبي عن طريق الضغط باستخدام الأصابع.

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى مسلسل من الفضائح مؤخرا، من بينها اتهامات لمسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية بالتحرش الجنسي بالصحفيات، واتهامات لرئيس الحكومة بالمحسوبية وعدم الشفافية، ما أدى إلى تراجع كبير في شعبيته.