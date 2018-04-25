رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع نظيره التركي الشهر المقبل لتعزيز التعاون

سول- (د ب أ):

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاربعاء أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن سيجتمع مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان، خلال زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية في الثاني من الشهر المقبل، لتعزيز التعاون طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الاربعاء.

وقالت نائبة المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كو مين-جونج في مؤتمر صحفي اليوم إن الرئيس التركي سيقوم بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية، ملبيا دعوة من الرئيس مون، موضحة أن تركيا أرسلت قواتها إلى كوريا الجنوبية في الحرب الكورية وشاركت في جهود كوريا الجنوبية للحفاظ على حريتها وديمقراطيتها.

وأشارت النائبة إلى أن هذه الزيارة تعتبر أول تواصل بين زعيمي البلدين منذ الوصول بالعلاقات الثنائية إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية في عام 2012.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس مون محادثات قمة مع نظيره التركي أردوغان ويقيم مأدبة عشاء رسمية له في المكتب الرئاسي.

ومن المتوقع أن يتبادل الرئيسان وجهات النظر حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة مثل التجارة والاستثمار والنقل والبنية التحتية والطاقة.

وقالت نائبة المتحدث إن تركيا هي دولة عضو في مجموعة "ميكتا" التي تضم المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا، مؤكدة على أن زيارة الرئيس التركي لكوريا الجنوبية ستسهم في توسيع وتنويع نطاق الدبلوماسية الكورية من خلال تعزيز التعاون على مستوى المجموعة في المسرح الدولي.