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اعتقال رجل بعد إطلاق نار في مدينة دالاس الأمريكية

11:07 ص الأربعاء 25 أبريل 2018
اعتقال رجل بعد إطلاق نار في مدينة دالاس الأمريكية

الشرطة الأمريكية

دالاس- (د ب أ):

ألقت شرطة مدينة دالاس الأمريكية القبض على رجل، في حادث إطلاق نار، أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة ومدني بجروح ، طبقا لما ذكرته شبكة "سي.إن.إن" الاخبارية الامريكية.

وبدأت الشرطة عملية مطاردة لأرماندو لويس خواريز 29 عاما، مساء أمس الثلاثاء.

وألقت الشرطة القبض عليه، الليلة الماضية، في أعقاب مطاردة قصيرة. ويواجه العديد من التهم، المتعلقة بهذا الحادث، طبقا لما قالته رئيسة الشرطة، رينيه هول للصحفيين.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الرجل ينحدر من أصول أسبانية.

وكان الرجل قد فر بشاحنة بعد أن أطلق النار.

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