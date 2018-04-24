مقتل 17 شخصًا في هجوم على كنيسة نيجيرية خلال قداس

ابوجا (د ب أ)

قال مسؤول محلي اليوم الثلاثاء، إن رعاة ماشية مسلحين اقتحموا كنيسة كاثوليكية في وسط نيجيريا اليوم الثلاثاء، وقتلوا اثنين من القساوسة وما لا يقل عن 15 من المصلين.

وقال المسؤول الحكومي المحلي تيفليمام توردو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم وقع أثناء قيام الكهنة بتأدية القداس الصباحي في إبراشية القديس إجناشيوس كوازي بقرية مبالوم في ولاية بينوي شمال وسط نيجيريا .

وقال توردو "لقد اقتحموا الكنيسة وشقوا طريقهم عبر المصلين وأطلقوا النار على الكاهنين".

وأضاف توردو أن المسلحين أطلقوا النار وأصابوا العديد من المصلين، قبل أن يفروا ويضرموا النار في أحد منازل القرية، مضيفًا أن مالكي المنزل دخلوا إلى الأدغال هربًا من تعرضهم للقتل.

وأدانت الأبرشية المحلية عمليات القتل، مؤكدة أن المنازل والمحاصيل في القرية قد أحرقت. ولم يتم العثور بعد على المهاجمين، ولم يتبين عددهم.

وأدان الرئيس النيجيري محمدو بوهاري الهجمات وتعهد بملاحقة الجناة.

وفي السنوات الأخيرة، هاجر رعاة الماشية صوب جنوب نيجيريا هربا من الشمال الأكثر جفافًا بحثًا عن المراعي والمياه لأبقارهم. وقد خلق وجود الرعاة في وسط وجنوب نيجيريا صراعات بينهم وبين المزارعين.

ولقي ما يقرب من 200 شخص حتفهم في النزاعات بين رعاة الماشية والمزارعين في نيجيريا منذ بداية العام الجاري.