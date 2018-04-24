وزير الخارجية الألماني يبحث الاتفاق النووي مع ظريف في نيويورك

نيويورك (د ب أ)

التقى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، للتباحث بشأن الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران وفرنسا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وروسيا وألمانيا عام 2015، وافقت طهران على فرض قيود ومراقبة عليها بهدف ضمان عدم امتلاكها سلاح نووي، وجرى رفع العقوبات الدولية عنها في المقابل.

والتقى ماس مع ظريف على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول صنع السلام والحفاظ عليه.

ولم يذكر ماس ولا ظريف الاتفاق النووي صراحة في خطاباتهما أمام الأمم المتحدة.

ودعا ظريف إلى إقامة "شبكة أمنية إقليمية قوية" بين إيران وجيرانها.

وفي الوقت نفسه، دعا ماس إلى نزع السلاح والحوار والتركيز على منع الصراعات الدولية بدلا من التدخل فيها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بين إيران والمجتمع الدولي.

وتنتهي في 12 مايو المقبل فترة تعليق العقوبات الأمريكية على إيران.

وهذه هي ثاني زيارة يقوم بها وزير الخارجية الألماني للأمم المتحدة في نيويورك في غضون أربعة أسابيع.

وتكثف ألمانيا عبر هذه الزيارات جهودها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن خلال عامي 2019/2020.

ومن المقرر اتخاذ القرار بشأن الدول التي ستحصل على مقاعد في المجلس في 8 يونيو المقبل.