الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 أهداف فوق قاعدة حميميم الروسية

(مصراوي)

أعلن ممثل القاعدة الروسية في حميميم، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت أهدافًا جوية مجهولة فوق قاعدة حميميم في سوريا.

قالت مصادر خاصة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية في التلال القريبة من قاعدة حميميم، تمكنت من إسقاط عدد من الأهداف الجوية قبل أن تقترب من المطار.

وأضافت المصادر - التي صرحت لـ "روسيا اليوم"، أن جميع الأهداف وعددها 3 دمرت في الجو.