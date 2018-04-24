وزير الخارجية الألماني يتهم الأسد "بالسلوك المحتقر للإنسانية"

نيويورك (د ب أ)

اتهم هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، الرئيس السوري بشار الأسد "بالسلوك المحتقر للإنسانية".

جاء ذلك في إشارة إلى الضربة الغربية على سوريا، خلال الكلمة التي ألقاها الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، في الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة الجمعية العامة لحفظ السلام.

وأضاف ماس أن "الانتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني والأساسي يجب ألا تمر بدون عقاب، ويجب محاسبة المسؤولين".

كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، شنت ضربة صاروخية ضد منشآت في سوريا كرد انتقامي على استخدام محتمل للنظام السوري لأسلحة كيماوية في هجوم وقع على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وعلى الرغم من أنها لم تدعم الضربة عسكريا، إلا أن ألمانيا أعلنت عن تأييدها السياسي للضربة.

وقد تمت الضربة دون الحصول على موافقة من مجلس الأمن الذي شهد عرقلة قرارات بشأن سوريا بسبب الاستخدام المتبادل لحق النقض (فيتو) من قبل روسيا والدول الغربية دائمة العضوية.

وكان تقرير للبرلمان الألماني قد صنف الضربة العسكرية الغربية لسوريا بأنها مخالفة للقانون الدولي.