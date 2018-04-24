حيدر العبادي: داعش اخترق بعض وسائل الإعلام
بغداد - (أ ش أ)
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في تطهير كل المناطق غير الآهلة بالسكان من "داعش " الإرهابي ،مشيرا إلى أن هناك اختراقا من قبل "داعش" لبعض وسائل الإعلام.
وقال العبادي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز)العراقية - إن "الحكومة تواصل دعم القوات الأمنية وتجهيزها بالمعدات الحديثة، مؤكدا أن القوات الأمنية قضت على داعش في العراق، وسيتم ملاحقته في كل مكان .
وحذر رئيس الوزراء العراقي من التلاعب بالانتخابات التشريعية المنتظر عقدها في مايو المقبل .
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