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حيدر العبادي: داعش اخترق بعض وسائل الإعلام

09:12 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
حيدر العبادي: داعش اخترق بعض وسائل الإعلام

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على الاستمرار في تطهير كل المناطق غير الآهلة بالسكان من "داعش " الإرهابي ،مشيرا إلى أن هناك اختراقا من قبل "داعش" لبعض وسائل الإعلام.

وقال العبادي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز)العراقية - إن "الحكومة تواصل دعم القوات الأمنية وتجهيزها بالمعدات الحديثة، مؤكدا أن القوات الأمنية قضت على داعش في العراق، وسيتم ملاحقته في كل مكان .

وحذر رئيس الوزراء العراقي من التلاعب بالانتخابات التشريعية المنتظر عقدها في مايو المقبل .

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حيدر العبادي تنظيم داعش الانتخابات التشريعية

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