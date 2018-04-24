برلماني أمريكي يقدم مشروع قانون يدعو لنزع سلاح حزب الله

واشنطن - (أ ش أ)

قدم النائب الديمقراطي توماس سوزير، مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي يدعو لنزع سلاح حزب الله والحد من قدراته الصاروخية.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء أن المشروع يدعو مدير الاستخبارات الوطنية إلى تقديم تقرير للكونجرس يوضح حجم مخزون الصواريخ التي بحوزة حزب الله وتقييمه لمهمة "يونيفيل" في لبنان، إضافة إلى تقييم قدرات حزب الله الدفاعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يطالب أيضًا بنزع سلاح حزب الله وتقديم تقرير مفصل لطرق تهريب الأسلحة التي يستعملها الحزب، فضلاً عن تقييم العمليات الدولية التي تدعم شبكته.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت مؤخرًا فرض عقوبات على ستة أشخاص من حزب الله وسبع مؤسسات مالية تابعة له بهدف تقويض نفوذ إيران في الشرق الأوسط وأبعد منها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن واشنطن مصممة على كشف وتفكيك شبكات حزب الله المالية في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، التي يستعملها لتمويل عملياته غير القانونية.