مجلس الأمن الروسي: الضربات الأمريكية ضد سوريا تتحدى الأمم المتحدة

موسكو - (أ ش أ)

اعتبر مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف اليوم الثلاثاء، أن توجيه ضربة صاروخية ضد سوريا يعد تحديا صارخا من الولايات المتحدة وحلفائها لنظام الأمم المتحدة بأكمله.

وقال فينيديكتوف - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الضربة الصاروخية الأمريكية في 14 أبريل بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا على عدد من المنشآت الحكومية السورية كانت مثالا للتحدي الصارخ لمعايير ومبادئ القانون الدولي وتحديا صارخا لنظام الأمم المتحدة بأكمله والمجتمع الدولي الذي يسير على طريق التنمية المتعددة الأقطاب.

وأشار فينيديكتوف إلى أن التوترات في العالم تتصاعد وغالبا ما يتم اتخاذ خيار لصالح حل عسكري لحل النزاعات، وأن الاتهامات الباطلة باستخدام أسلحة كيماوية أو انتهاك حقوق الإنسان أدت إلى كوارث في يوغوسلافيا والعراق وليبيا .

وذكر المسؤول الروسي مجددا أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، أحد المؤيدين الرئيسيين لغزو العراق في عام 2003، اعتذر في وقت لاحق عن تصرفات الائتلاف الدولي التي اعتمدت على معلومات استخباراتية خاطئة، وقد نتج عن إسقاط النظام العراقي أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط وهو تنظيم داعش الإرهابي.

كما أوضح فينيديكتوف أن التوترات في العالم والحرب على الإرهاب ستناقش في القمة الدولية للممثلين رفيعي المستوى والمسؤولين عن القضايا الأمنية المقرر عقدها في سوتشي يومي 25 و26 أبريل الجاري.

وأضاف أن الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة ضد سوريا كانت تهدف بالفعل لدعم الإرهاب بينما يحاربه الأعضاء المسؤولون في المجتمع الدولي، وفي ظل الأوضاع الراهنة فلا تشعر أي دولة بالأمان ولكن فقط تضافر الجهود سيتيح إمكانية تقويض التهديدات من الإرهاب والقوى الداعمة له.

وكذلك تطرق فينيديكتوف إلى أن مجلس الأمن الروسي سجل محاولات من بعض الدول الغربية لحث الدول الأخرى على عدم المشاركة في المنتديات الدولية المنعقدة في روسيا.