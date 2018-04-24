الفلبين تجدد الاعتذار للكويت عن تهريب عاملاتها من منازل الكفلاء

الكويت - (أ ش أ)

جدد السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا اليوم الثلاثاء اعتذار بلاده للكويت لانتهاك سيادتها من خلال ما قامت به السفارة مؤخرا من تهريب عاملات منزليات من بيوت كفلائهن ؛ وذلك عقب اعتذار رسمي قدمه وزير خارجية الفلبين في وقت سابق اليوم.

وأعرب أوفيلا - في مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة الفلبينية بالكويت - عن عظيم امتنان السفارة الفلبينية على كرم ضيافة حكومة الكويت لأكثر من 250 ألف مواطن فلبيني يعتبرون الكويت وطنهم الثاني ، مشيرا إلى أنه يضم صوته الى صوت وزير خارجية بلاده بتقديم الاعتذار للكويت حكومة وشعبا.

وأكد أنه لم يكن لدى السفارة أدنى نية للاساءة للكويت وشعبها أو المساس بسيادتها خلال الأعمال التي قامت بها ، مجددا شكره وامتنانه للكويت على تمديد المهلة التي منحتها لمخالفي الإقامة، والتي مكنت السفارة من إجلاء أكثر من 5000 من المخالفين من أبناء الجالية وإعادتهم لأهلهم في الفلبين.

ورحب بنتائج اللقاء الذي جمع وزير خارجية بلاده مع السفير الكويتي في مانيلا، وبحث الاجراءات التي يجب أن تتخذ بين البلدين ، لتجنب تكرار ما حدث في المستقبل، والتنسيق الفعال بين السفارة الفلبينية والسلطات الكويتية، معربا عن تطلعه لاستمرار عمله مع الحكومة الكويتية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تقوية أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وكان وزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو، قد قدم في وقت سابق اليوم اعتذاره الى الكويت حكومة وشعبا، على الاساءة والتعدي على قوانينها، بسبب تصرفات السفارة الفلبينية في الكويت.

وقال كايتانو - في تصريح نقلته شبكة (سي ان ان) الإخبارية - "أقدم اعتذاري الى نظيري الكويتي والى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي والقيادة الكويتية إزاء أي إساءة بسبب بعض التصرفات التي قامت بها السفارة الفلبينية في الكويت " ، مضيفا أنه قدم توضيحا للموقف الى سفير الكويت في مانيلا ، والذي تفهم ذلك، مؤكدا أنه سيرسل توضيحا مماثلا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وشدد على أن الجانب الفلبيني أكد للجانب الكويتي التزامه باتباع القوانين الكويتية واحترامه لسيادة الكويت وكرامة الدولة من خلال العمل في حدود قوانينها والقوانين الدولية، مؤكدا أن ما يمكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبلا هو وضع آلية للتعاون بين الجانبين؛ لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها أو من لديه قضية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت سفير الفلبين لدى الكويت يومى الجمعة والسبت الماضيين اثر تصريحاته الصحفية وتصرفات بعض العاملين في السفارة الفلبينية، ونقلت له شجبها وادانتها لهذه التصرفات، التي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة الكويت وقوانينها.