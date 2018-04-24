مصدر عراقي: اعتقال مدير إذاعة "البيان" الداعشية

الموصل (د ب أ)

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مدير إذاعة "البيان"، جارالله خيرو حبش، مع ثلاثة من مرافقيه في قرية العذبة جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب خالد وليد من قيادة شرطة نينوى، إن "القوات الأمنية ومن خلال معلومات استخباراتية أفادت بتواجد الداعشي حبش والذي كان يشغل منصب مدير إذاعة البيان الداعشية مع ثلاثة من مرافقية في قرية العذبة".

وأضاف وليد أن "بطاقات شخصية مزورة تحمل أسماء وهمية وأسماء موظفين حكوميين بالدولة كانت بحوزة الدواعش، وتم مصادرتها إثر اعتقالهم في مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم".

يذكر أن عناصر داعش تمكنوا منذ سقوط الموصل في العاشر من يونيو 2014، من افتتاح إذاعة (البيان أف أم ولاية نينوى) الناطقة باسمه بمبنى إذاعة الزهور التي كانت تابعة لبلدية الموصل سابقا.