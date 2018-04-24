مسئول أوروبي: طريق انضمام ألبانيا ومقدونيا للاتحاد سيكون صعبًا

تيرانا - (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ، إن الطريق لعضوية الاتحاد لمقدونيا وألبانيا سيكون صعبًا.

وأكد توسك -حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مُشترك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما اليوم/الثلاثاء/- أن التكامل بين دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي هو المصير المُشترك للجانبين .

وقال توسك "ليس لدي شك في أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي وألبانيا أن تندمج منطقة غرب البلقان بالكامل في الاتحاد".

وتعد ألبانيا هي المحطة الأولى لزيارة توسك لدول شرق البلقان والتي ستستمر لمدة أسبوع، كما أنه من المقرر أن يلتقي قادة الدول أعضاء الاتحاد وقادة دول البلقان في قمة بلغاريا في السابع عشر من مايو القادم.