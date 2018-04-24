مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب شرق أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن تسعة من رجال الشرطة قتلوا بعدما هاجم مسلحو طالبان نقطتي تفتيش في إقليم غازني بجنوب شرق أفغانستان.

وقال محمد عريف رحماني، العضو البرلمان عن الإقليم، على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن أربعة رجال شرطة آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في منطقة جيجهاتو بالإقليم - وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف رحماني" دبابات الجيش الأفغاني في المنطقة لم تتوجه لمساعدة رجال الشرطة".

وأكد ناصر أحمد فاجري العضو بمجلس الإقليم وقوع الحادث وعدد الضحايا.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قائلا إن المسلحين داهموا نقاط تفتيش وقتلوا ثمانية من رجال الشرطة وأصابوا خمسة آخرين.

ويذكر أن هجمات المسلحين التي تستهدف المنشآت الحكومية الأفغانية والمراكز والقواعد الأمنية زادت منذ انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان عام 2014.

وكان ما لايقل عن 17 من أفراد قوات الأمن الأفغانية قد قتلوا في سلسلة من الهجمات على نقاط التفتيش في منطقتين في إقليم بادجيس بغرب البلاد صباح أمس الاثنين.