رويترز: إندونيسيا تحقق في مقتل قيادي بارز في داعش بسوريا

القاهرة- (مصراوي):

قال مسؤولون في مكافحة الإرهاب إن إندونيسيا تُحقّق في تقارير من أنصار تنظيم داعش، ذكرت أن أكبر قيادي في التنظيم في جنوب شرق آسيا قُتل في ضربات جوية أمريكية في شرق سوريا الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

وبحسب رسائل متداولة على الإنترنت لأنصار التنظيم، اطلعت عليها رويترز، قُتِل القيادي باهرومسياه في ضربات جوية أمريكية على بلدة هجين شمال مدينة البوكمال السورية، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إن "السفارة في سوريا أجرت تحقيقات لكنها لم تؤكد بعد مقتله".

وذكر مسؤولان كبيران في مكافحة الإرهاب بإندونيسيا طلبا التحفظ على هويتيهما أنهما "يأخذان التقارير المتداولة على الإنترنت بجديّة".

وقال مسؤول كبير في جهاز مكافحة الإرهاب بإندونيسيا: "إننا نتحرى الأمر"، مُضيفًا أنه "إذا كانت التقارير صحيحة فستكون دافعاً لهجمات انتقامية" في إندونيسيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إريك باهون، إلى إن "الطائرات الأمريكية كانت تقصف المنطقة العامة في شرق سوريا في اليوم الذي يعتقد أن باهرومسياه مات فيه، لكنه لا يستطيع تأكيد نبأ مقتله".

ونقلت رويترز عن مُحللين ومسؤولين قولهم إن "باهرومسياه، وكنيته أبومحمد الأندونيسي، كان يقود وحدة مسلحة تحمل اسم كتيبة نوسانتارا وتضم أكثر من 100 فرد من جنوب شرق آسيا، وكان مسؤولًا عن جمع تمويل للمتشددين الذين سيطروا على جزء من مدينة ماراوي جنوب الفلبين في حصار دموي العام الماضي".

كانت رسالة من أحد قيادات التنظيم يدعى أبونوح اطلعت عليها رويترز ذكرت أن "باهرومسياه كان يحضر اجتماعاً للقادة عندما قُتل". وذكرت الرسالة أن "مقرًا للتنظيم ومِصنعًا للعبوات الناسفة بدائية الصنع دمرا في الهجوم".