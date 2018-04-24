أبو ردينة: أية خطة بديلة عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس لن تقبل

رام الله - (د ب أ):

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن أية محاولة لترويج أفكار مشبوهة ومن أي جهة كانت، وتحت أي شعارات غامضة ومواقف غير نهائية، لن تكون لها قيمة، أو جدوى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم الثلاثاء عن أبو ردينة قوله : "نقول لمن يحاول الالتفاف على مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، من خلال طرح اقتراحات او شعارات غامضة، أن هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل، لأنه لن يقبلها أحد، ولن تجد تجاوبا فلسطينيا، ولا عربيا".

وتابع: "من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين، لأنها قضايا مركزية، وليست طارئة، وجميع الحلول المؤقتة والأفكار الغامضة ستنتهي".

وشدد على أن "أية عروض ومن أية جهة كانت إقليمية أو دولية، لا تلبي الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني لن ترى النور، ولن تكون لها أية شرعية".

وأكد أبو ردينة على أن القدس بمقدساتها ستبقى عنوان الهوية الفلسطينية، وهي مفتاح تحقيق السلام، والأمن، والاستقرار، في المنطقة والعالم.

وجدد التأكيد على أن أية افكار وهمية وغير واضحة ستكون بمثابة محاولات عبثية، وستدخل المنطقة والعالم في مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.