روحاني يهدد ترامب بـ"عواقب وخيمة"

القاهرة - مصراوي:

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية في 2015 وقال إن ترامب سيواجه "عواقب وخيمة" إذا حدث ذلك.

وذكر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم".

وأضاف "إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة".

وسبق لترامب أن هدد عدة مرات بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015 والذي رفعت بموجبه العقوبات ضد إيران مقابل الحد من برنامجها النووي إذا لم يتم فرض قيود جديدة على برنامجها الصاروخي بحلول 12 مايو المقبل.

هذا وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، من أنّ إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هناك "إجراءات جذرية" أخرى يجري البحث بها إذا ما حصل ذلك.

وقال ظريف لصحفيين في نيويورك إنّ إيران لا تسعى إلى الحصول على قنبلة نووية، لكنّ رد طهران "المحتمل" على تخلي واشنطن عن الاتفاق هو إعادة إنتاج "اليورانيوم المخصب".