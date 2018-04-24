استغرقت 7 ساعات.. كل ما تعرفه عن الوريث الخامس لعرش بريطانيا

كتب- محمود علي:

أنجبت "كيت" الابن الثالث للأمير ويليام، الثاني على ترتيب العرش البريطاني، والابن البكر للأمير تشارلز أمير "ويلز" من زوجته الأولى "ديانا"، أول أمس الاثنين.

وكانت الأسرة الملكية قلقة على الطفل، بينما زاره أخوته الأكبر سنًا الأميرة تشارلوت والأمير جورج بالزي المدرسي، بجناح مستشفى سانت ماري، ويحتل الطفل الترتيب الخامس في أولياء عرش بريطانيا بين أطفال جيله، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح القصر في بيانه أن الوالدين لم يعرفا مسبقًا جنس الطفل، واختارا أن يكون مفاجأة، مضيفًا أن الطفل يحمل لقب صاحب السمو الملكي أمير "كامبريدج".

وحظي خبر الولادة باهتمام نشرات الأخبار في وسائل الإعلام البريطانية، والتي أعلنت عن الولادة الملكية، وطبقًا للتقليد الملكي سينقل نص النشرة لسجلات العائلة الملكية.

وهنأت رموز المجتمع السياسية والدينية والرياضية الأسرة المالكة بخبر المولود الجديد، وأرسلوا برقيات للقصر الملكي، ويهتم القصر الملكي بعمليات وضع "كيت" والتي تصل أحيانًا لـ23 فردًا من كبار الأطباء في المملكة المتحدة.

وخلق الطفل حراكاً في سوق المراهنات، حيث تلقت الشركات مبالغ ضخمة تبدأ من 5 آلاف جنيه استرليني لتخمين الاسم المنتظر للأمير الجديد، وحظي اسم "آرثر" بالأغلبية حتى الآن، بجانب "ألبرت" و"فريدريك" و"جيمس" و"فيليب".

وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة في المستشفى 6 آلاف جنيه استرليني وترتفع إلى 6،275 جنيه استرليني أحيانًا، للخدمات الفاخرة والصحف وشبكات الواي فاي، وتقديم النبيذ للمرضي.

وشبه أحد المؤرخين الدكتور "رووبامهام" الأمير الجديد بالأمير الشاب هاري الذي يعيش حياة هادئة نسبيًا كونه ولي العهد الثاني، بعيدًا عن توتر خلافة عرش المملكة، وهو ما يعطيه قدراً كبيراً من الحرية، كما كان يعيش الملك جورج الخامس، والذي كان ضابطاً ماهراً قبل أن يصبح ملكاً بسبب وفاة شقيقه الأكبر.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير الجديد سيبدأ التعليم في مرحلة الروضة في حضانة كمبريدج، برسوم تزيد عن 3000 جنيه استرليني تقريبًا، بينما التعليم الأساسي سيكون في مدرسة خاصة "توماس باترسي" والتي من المتوقع أن تحضرها شارلوت شقيقته الكبرى أيضًا، بتكلفة 17 ألف جنيه استرليني سنوياً، مضيفة أن تربيته ستكون مثل شقيقيه على يد "تيريزا توريون" الإسبانية التي تعمل في القصر بدوام كامل.

ترتيب العرش البريطاني أو خط الخلافة يخضع لقانون الزواج الملكي عام 1772، وترتيب الأطفال كما يلي: الأمير الجديد هو الطفل الخامس في ترتيب استلام العرش الملكي البريطاني، والأمير جورج نجل الأمير وليام دوق كامبريدج هو الطفل الثالث في استلام العرش، وولد عام 2013، والأميرة شارلوت هي الطفل الرابع، ولدت عام 2015، والأمير جيمس، هو الطفل العاشر، ولد عام 2007، والليدي لويز، هي الطفلة الـ11، ولدت عام 2003.​