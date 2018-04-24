 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة ضرب سوريا كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

مقتل 18 في حريق حانة جنوب الصين

04:51 ص الثلاثاء 24 أبريل 2018
مقتل 18 في حريق حانة جنوب الصين

ارشيفية

بكين - (د ب أ):

لقي 18 شخصًا حتفهم وأصيب 5 آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في حانة بجنوب الصين، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

واندلع الحريق الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، في مدينة تشينجيانج بمقاطعة قوانجدونج، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وتم إخماد الحريق في 30 دقيقة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن الحريق أشعل عمدًا، وأنها تجري تحقيقات.

حريق حانة الصين مدينة تشينجيانج السلطات الصينية

الخبر التالى:

وزيرة أرجنتينية تعتذر لوصف هولندا بـ"دولة مخدرات"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان