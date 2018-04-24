مقتل 18 في حريق حانة جنوب الصين

بكين - (د ب أ):

لقي 18 شخصًا حتفهم وأصيب 5 آخرين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جراء حريق اندلع في حانة بجنوب الصين، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

واندلع الحريق الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، في مدينة تشينجيانج بمقاطعة قوانجدونج، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وتم إخماد الحريق في 30 دقيقة.

وقالت السلطات إنها تعتقد أن الحريق أشعل عمدًا، وأنها تجري تحقيقات.