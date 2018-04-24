وزراء خارجية مجموعة السبع ينتقدون سلوك روسيا "المزعزع للاستقرار"

تورونتو - (د ب أ) :

انتقد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى روسيا بشدة لما وصفوه بأنه سلوك "غير مسؤول" و "مزعزع للاستقرار" .

وقال الوزراء، الذين يشاركون حاليا في تورنتو في قمة تستمر يومين، في بيان مشترك، إن تصرفات روسيا بما في ذلك "تدخلها في النظم الديمقراطية للدول" تعد "ضارة للغاية لآفاق التعاون البناء".

وأضاف البيان "نحث روسيا على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل دعم السلام والأمن الدوليين".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بعد الاجتماع :"هناك عواقب لأولئك الذين يسعون لتقويض ديمقراطياتنا".

ولم تناقش فريلاند الظروف التي يمكن أن تعود روسيا بموجبها إلى المجموعة بعد تعليق عضويتها بسبب ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

واستشهدت فريلاند بتسمم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال بالإضافة إلى تصرفات روسيا في شرق أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا ودول أخرى كأمثلة على سلوك موسكو "المزعزع للاستقرار".