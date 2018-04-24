محكمة موريتانية تصدر أحكاما بالسجن ضد أشخاص وصفو غيرهم بـ "العبيد"

نواكشوط - (د ب أ)

قضت محكمة موريتانية يوم الاثنين بسجن ثلاثة أشخاص لمدة عام لإدانتهم باحتقار آخرين ووصفهم بـ " العبيد" وهي أحكام غير مسبوقة في موريتانيا.

وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الخاصة بجرائم الاسترقاق بنواكشوط قضت في أولى جلساتها منذ إنشائها العام الماضي بسجن ثلاثة متهمين باحتقار ووصف أشخاص بـ "العبيد" وبارتكاب جريمة الشتم بالعبودية.

كما فرضت غرامات مالية ضد المدانين وصلت الثلاثة قيمتها إلى ما يعادل 600 يورو لكل.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أنشأت محاكم خاصة بمعاقبة جرائم الرق وغلظت العقوبات لتصل إلى عشرين عاما سجنا نافذا، وأضيفت عقوبة التلفظ بـ " العبودية" للقانون المجرّم للاسترقاق.