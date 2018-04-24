بوش الأب يدخل المستشفى بعد أيام من وفاة زوجته

محمود علي

دخل الرئيس الأسبق جورج بوش الأب (93 عاماً)، مستشفي هيوستن إثر إصابته بعدوي انتشرت في دمه بعد وقت قصير من وفاة زوجته باربرا.

واستجاب بوش للعلاج، بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم العائلة، والذي أعلن اصدار تحديثات طبقا لحالته الصحية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويستخدم بوش كرسي متحرك وسكوتر كهربائي للتنقل بعد تطور المرض وقد احتاج إلى العلاج في المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

يذكر أن 4 روؤساء أمريكيين حضرو جنازة باربرا التي توفيت الثلاثاء الماضي، هم بوش الأب والإبن وبيل كلينتون وباراك أوباما، إلي جانب ثلاث سيدات سابقات: ميشيل أوباما، ولورا بوش، وهيلاري كلينتون، إضافة إلي ميلانيا ترامب.