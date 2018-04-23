واشنطن تطالب كوريا الشمالية بالتخلص من أسلحتها النووية لرفع العقوبات

واشنطن (د ب أ)

طالب البيت الأبيض من قيادة كوريا الشمالية، اتخاذ خطوات ملموسة للتخلص من أسلحتها النووية، قبل رفع العقوبات الأمريكية عنها.

وصرحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن " نزع السلاح النووي سيبقى هو الهدف".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب أمس الأحد على تويتر، أن "كوريا الشمالية أعلنت استعدادها لنزع سلاحها النووي"، ووصف ذلك بأنه "جيد للغاية بالنسبة للعالم".

وعلى الرغم من ذلك، فقد رأى خبراء أن تصريحات ترامب سابقة لأوانها، مشيرين إلى أن إعلان كوريا الشمالية تعليقها للتجارب النووية لا يعني تلقائيا نزع الأسلحة النووية لبيونج يانج.

في المقابل، بدا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في تصريحات أدلى بها اليوم أكثر حذرا، حيث قال:" في الوقت الراهن، هناك، فيما أعتقد، الكثير الذي يدعو إلى التفاؤل بأن المفاوضات ستكون مثمرة، وسنرى".

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون قد اعلن أول أمس السبت أن بلاده ستعلق التجارب النووية والصاروخية،واغلاق موقع للتجارب النووية شمالي البلاد.

ويأتي هذا الإعلان قبيل قمة بين الكوريتين، من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل، بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية ومعاهدة سلام محتملة لإنهاء الحرب الكورية رسمياً.

كما يأتي الإعلان قبل اجتماع محتمل آخر بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر المقبل او أول يونيو.