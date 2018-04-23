الجيش اليمني: انتزاع 300 ألف لغم في المناطق المحررة من الحوثيين

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن مساء اليوم الاثنين انتزاع 300 ألف لغم زرعته جماعة أنصار الله اليمنية في المناطق المحررة من قبضتهم.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن أمين العقيلي مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام قوله، إن "الجيش الوطني تمكن خلال العامين الماضيين، من انتزاع 300 ألف لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق المحررة، منها 40 ألف لغم في جبهات محافظة مأرب (شرق اليمن)".

وأوضح العقيلي "أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "إن اليمن هو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام".

وأشار العقيلي إلى "إن إجمالي الألغام التي زرعتها الميليشيات تتجاوز نصف مليون لغم، وأن هذه الكمية المهولة ما زالت تشكل خطرًا مستدامًا على حياة المدنيين".

ولم تصدر انصار الله أي تعليق حول هذا حتى الان.

وتشهد اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام معارك عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، أدت لسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى مع تسببها بحدوث العديد من الانتهاكات في صفوف المدنيين.