لواء تابع للجيش الليبي يتعرض للهجوم جنوب شرقي البلاد

سبها (د ب أ)

تعرضت ظهر اليوم الإثنين، البوابة الرئيسية لمقر اللواء السادس مشاة التابع للجيش الليبي في مدينة سبها جنوب شرقي البلاد، لهجوم بقذائف الدبابات والأسلحة الثقيلة.

وقال مصدر عسكري باللواء السادس، بالجيش الليبي التابع للفريق خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدًا له، إن من وصفهم بالعصابات التشادية والمرتزقة والمجرمين هم من قاموا بهجوم اليوم الاثنين، حسبما ذكرت "بوابة أفريقيا الأخبارية".

وأضاف المصدر، أن اللواء يتعرض لهجوم المعارضة التشادية المتواجدة على الأرض الليبية منذ يومين حيث قتل ثلاثة من عناصره.

وبهذا يصبح عدد القتلى في صفوف اللواء منذ السبت وحتى اليوم الإثنين ثلاثة قتلى فيما بلغ عدد الجرحى أربعة.

ومنذ 25 فبراير الماضي، تشهد مدينة سبها اشتباكات متقطعة، بين الجيش الليبي وقوات أجنبية، في إشارة إلى مجموعات تشادية مسلحة.