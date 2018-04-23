عبدالملك الحوثي: مقتل الصماد لن يمر دون محاسبة

صنعاء - (د ب أ)

قال عبدالملك بدرالدين الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، أن مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة وحلفائها، و"الجرائم الأخرى" لن يتم دون محاسبة.

وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين: "الشعب يرى في تضحية الرئيس الشهيد حافزا نحو المزيد من العطاء والصمود وتعزيز الجبهة الداخلية"، مضيفًا: "هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا العزيز والدولة ولن تمر دون محاسبة".

وتابع الحوثي: "تتحمل قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا والسعودية المسؤولية القانونية للجريمة وكل التبعات المترتبة عليها".

كانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أعلنت اليوم الاثنين، مقتل الصماد ظهر يوم الخميس الماضي، في محافظة الحديدة إثر استهدافه بغارة جوية من قبل طيران التحالف العربي.