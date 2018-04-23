من هو مهدي المشاط خليفة القيادي الحوثي صالح الصماد؟

(مصراوي)

أعلن اليوم الإثنين، زعيم ميليشيا الحوثيين، عن مقتل رئيس ما يُسمى بالمجلس الرئاسي في البلاد صالح الصماد، وتعيين مهدي المشاط رئيسًا جديدًا له.

ما لا قد يعرفه الكثيرون أن مهدي المشاط هو صهر عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، وكان مديرًا لمكتبه أيضًا.

المشاط كان أيضًا قائد اقتحام مدينة دماج السلفية، بعد حصار عسكري فرضته حركة الحوثيين الاثنى عشرية المسلحة على دار الحديث السلفية في دماج.

وأصدر الحوثيون بيانًا دعوا فيه جماهير الشعب اليمني، إلى الحضور المشرف لتشييع القتيل صالح الصماد في الزمان والمكان التي تحدده اللجنة المنظمة، كما أنها أعلنت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام أربعين يومًا.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أعلنت اليوم الإثنين، مقتل صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة وحلفائها، واختيار مهدي المشاط للقيام برئاسة المجلس.