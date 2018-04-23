اللقطات الأولى من موقع مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد (صور)

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كتب – محمد الصباغ:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدية لموقع الهجوم الذي استهدف القيادي الحوثي صالح الصماد يوم الخميس وأسفر عن مقتله وستة آخرين.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين نشرت مقطع آخر وبثته قناة سكاي نيوز لموقع الهجوم، وظهر فيه سيارات مدمرة وجثث قالوا إنها لصالح الصماد وبقية أفراد موكبه في مدينة الحديدة اليمنية.

وينشر مصراوي لقطات من مقطع الفيديو بسبب احتواءه على جثث لأشخاص لقوا مصرعهم في الغارة الجوية.

وأعلن الحوثيون مقتل الصماد اليوم في غارة نفذها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت موكبه بمدينة الحديدة.

وأعلن زعيم المجموعة المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل الصماد، كما أشار إلى مصرع 6 قياديين حوثيين آخرين في الغارة.

ورأس الصماد ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، واختارت المجموعة المسلحة مهدي المشاط رئيسًا مؤقتًا للمجلس.

واستولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2015، لتبدأ المملكة العربية السعودية تحالفًا شن هجمات على اليمن لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.