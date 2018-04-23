روسيا: مفتشو "حظر الأسلحة الكيماوي" يتعرضون لضغوطات في سوريا

كتب - حاتم صدقي:

أعلن مدير قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن هناك ضغوطات على خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية العاملين في سوريا.

وقال يرماكوف في تصريحات ذكرتها وكالة سبوتنيك الروسية: "إنهم يتعرضون لضغوطات لأن الولايات المتحدة اتخذت قرارًا مسبقًا حول ضرورة إزالة الأسد".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت دخول فريق التحقيق التابع لها إلى مدينة دوما السورية.

وذكر بيان للمنظمة، مساء السبت، أن "فريق مهمة التحقيق التابع لها زار أحد المواقع داخل مدينة دوما السورية، اليوم، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السابع من الشهر الجاري لتحليلها".

وأضاف البيان "المنظمة تجري حاليا تقييما للوضع من أجل خطواتها المقبلة بما في ذلك إجراء زيارة ثانية إلى دوما"، متابعا "العينات التي جرى جمعها ستنقل إلى معامل ريجيسويك بهولندا لتحليلها في المختبرات الخاصة بالمنظمة".

وأوضح البيان "بناء على نتائج تحليل العينات ستعد بعثة تقصي الحقائق تقريرها لتقديمه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت، يوم السبت، إن موسكو تنتظر من خبراء "حظر الكيميائي" تحقيقا نزيها في حادث هجوم دوما المزعوم.