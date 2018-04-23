من هو "الصماد" قائد الحوثيين المقتول على يد التحالف العربي باليمن؟

كتب – محمد الصباغ:

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الاثنين، مقتل قائدهم البارز صالح الصماد بعد غارة لقوات التحالف بقيادة سعودية بمدينة الحديدة، يوم الخميس الماضي.

وأشارت القناة الحوثية إلى أن زعيم المجموعة المدعومة من إيران، عبدالملك الحوثي سوف يلقي خطابًا في وقت لاحق في اليمن بعد مقتل القائد البارز.

وكان الصماد على رأس المطلوبين أمنياً من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وأبعدوا منها الرئيس اليمني المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي.

ورأس الصماد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، واختارت المجموعة المسلحة مهدي المشاط رئيسًا مؤقتًا للمجلس.

ولد صالح الصماد المنتمي لقبائل بني معاذ اليمنية في عام 1979 في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

تخرج في جامعة صنعاء، ثم شارك في حروب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية. وتولى مسئولية رئاسة المكتب السياسي للجماعة بعد العام 2011.

تم تعيين الصماد في موقعه كرئيس لما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى في السادس من أغسطس 2016.

كما أن الصماد من بين الموضوعين على قائمة الإرهابيين الحوثيين من جانب التحالف بقيادة السعودية، التي أعلنتها المملكة.

ورصدت السعودية 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الصماد أو تحديد مكان وجوده.

ويوم الخميس الماضي أسفرت غارات جوية لطائرات التحالف العربي عن مقتل صالح الصماد بعد استهداف موكبه في مدينة الحديدة.

واستهدفت الغارة سيارة الصماد، حينما كان يستقلها في شارع الخمسين بالحديدة يوم الخميس.