استقالة رئيس وزراء أرمينيا عقب احتجاجات عارمة ضد الحكومة

يريفان (د ب أ)

استقال رئيس الوزراء الأرميني سيرج سركيسيان اليوم الإثنين، عقب احتجاجات شعبية متواصلة، قائلا إنه يريد "السلام والوئام" بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أثارتها محاولاته للاحتفاظ بالسيطرة على مقاليد السلطة في الدولة.

وقال سركيسيان 63 عامًا، في بيان على موقعه الإلكتروني: "باشينيان كان على حق. كنت مخطئا"، في إشارة إلى زعيم الاحتجاجات النائب المعارض نيكول باشينيان.

وأفرجت السلطات الأرمينية اليوم الاثنين، عن زعيم الاحتجاجات الذي تم القبض عليه أمس الأحد، النائب الاتحادي باشينيان.

وشغل سركيسيان سابقا منصب رئيس الجمهورية السوفيتية السابقة لمدة عقد، حتى وصل إلى نهاية فترة ولايته هذا العام.

وصوت 77 عضوا في البرلمان الأسبوع الماضي لصالح تولي سركيسيان منصب رئيس الوزراء، ولم يعارض الاقتراح سوى 17نائبا.

وابتعد سركيسيان عن قيادة البلاد لمدة أسبوع ونصف فقط.

وقبل تحول سركيسيان إلى منصب رئيس الوزراء، تم تعديل الدستور لزيادة صلاحيات هذا المنصب.

وأعلن سركيسيان اليوم الاثنين أن استقالته جاءت تلبية لمطالب الاحتجاجات في الشوارع.

وذكرت وسائل اعلام حكومية أن رئيس الوزراء السابق كارين كاربيتيان استأنف عمله في المنصب لفترة مؤقتة.

وأغلق المتظاهرون الذين كان يقودهم باشينيان الشوارع الرئيسية في العاصمة يريفان خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على ما ندد به السياسيون المعارضون بوصفه احتفاظًا غير عادل بالسلطة.

وتجمع ما يقدر بنحو 15 ألف متظاهر في ساحة رئيسية الأسبوع الماضي حيث تم تنصيب سركيسيان كرئيس للوزراء، وتظاهر حوالي 40 ألف شخص أول أمس السبت.

واعتُقل نحو 300 متظاهر، من بينهم باشينيان، أمس الأحد ، وهو اليوم العاشر على التوالي من الاحتجاجات.

وقال شهود عيان إن السلطات استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق بعض الحشود.

واتهم المتظاهرون سركيسيان بإدامة الفساد والمحسوبية والركود الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات على الرغم من استقالة سركيسيان لأن المعارضة تسعى للحصول على مزيد من السلطة.

وكتب باشينيان اليوم الاثنين على موقع تويتر "سيكون إغلاق الشوارع هو أداتنا".

وكان قد اتهم في وقت سابق سركيسيان "بمحاولة إقامة دولة مزيفة ورئيس مزيف ورئيس وزراء مزيف ومعارضة مزيفة وأمة مزيفة".

وهذه الاحتجاجات هي الأكبر في جمهورية سوفيتية سابقة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش منذ أربعة أعوام.