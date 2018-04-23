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أفغانستان تصادر مخدرات بقيمة 6ر12 مليون دولار أمريكي من حركة طالبان

06:03 م الإثنين 23 أبريل 2018
أفغانستان تصادر مخدرات بقيمة 6ر12 مليون دولار أمريكي من حركة طالبان

القوات الخاصة الأفغانية

كابول (أ ش أ)

صادرت قوات العمليات الخاصة الأفغانية، كمية من المخدرات تابعة لحركة طالبان تبلغ قيمتها نحو 6ر12 مليون دولار أمريكي، في وقت تجري فيه عمليات مشتركة بين القوات الأفغانية والأمريكية للقضاء على الموارد المالية الرئيسية للجماعة القائمة على تجارة المخدرات.

وذكر تقرير لمهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، أن قوات (الكوماندوز) الأفغانية نفذت غارة على منشأة لإنتاج المخدرات في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

وقال قائد مهمة الدعم الحازم الجنرال جون نيكلسون إن هذا النوع من العمليات، التي لم تكن لتحدث منذ عام مضى، تُظهر القدرات المتزايدة لقوات (الكوماندوز) الأفغانية، مضيفا: "هذا النجاح يبرهن على الضغط العسكري المتزايد على طالبان".

يأتي اكتشاف هذه المنشأة لإنتاج المخدرات بعد ثلاثة أسابيع من خروج مواطني مدينة (لشكر جاه) في احتجاجات واسعة النطاق، على خلفية هجوم شنته (طالبان) في 23 مارس الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 12 أفغانيا في عاصمة ولاية هلمند.

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