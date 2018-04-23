مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد في غارة للتحالف باليمن

كتب – محمد الصباغ

قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين، إن قائدها البارز صالح الصماد لقي مصرعه بعد غارة لقوات التحالف بقيادة سعودية بمدينة الحديدة يوم الخميس الماضي.

ويرأس الصماد المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، واختارت المجموعة المسلحة مهدي المشاط رئيسًا مؤقتًا للمجلس.

وأشارت القناة الحوثية إلى أن زعيم المجموعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي سوف يلقي خطابًا في وقت لاحق اليمن بعد مقتل القائد البارز.

واستولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2015، لتبدأ المملكة العربية السعودية تحالفًا شن هجمات على اليمن لاستعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.