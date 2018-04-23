استقالة رئيس وزراء أرمينيا إثر مظاهرات ضخمة ضده

(بي بي سي):

أفادت تقارير الأنباء الواردة من أرمينيا باستقالة رئيس الوزراء سيرج سركسيان، بعد 11 يومًا من المظاهراة المناوئة له.

وأطلقت السلطات الأرمنية سراح زعيم المعارضة نيكول باشينيان.

وحسب تقارير، فإن ما لا يقل عن مائة جندي أرمني بلباسهم العسكري انضموا إلى المظاهرات المناوئة للحكومة في العاصمة يريفان.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين يعانقون الجنود، ويدعونهم لقيادة المظاهرة التي تدعو لإقالة رئيس الوزراء سيرج سركسيان.

وهددت وزارة الدفاع الأرمنية بفرض عقوبات شديدة على الجنود، قائلة إن كتيبة حفظ الأمن تخلت عن واجباتها.