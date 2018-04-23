السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه جازان

الرياض (د ب أ)

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية، اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

ونقل موقع 24 السعودي الإخباري، عن مصادر، لم يتم تسميتها، قولها إن الصاروخين الباليستيين كانا يستهدفان منطقة جازان، وتم التعامل معهما من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وتدميرهما.

وكثفت الميليشيات الحوثية قصفها الصاروخي للسعودية، التي تقود تحالفا عربيا بطلب من الحكومة الشرعية اليمنية، للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون عام 2014، وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.